Concorso ordinario IRC | prove scritte il 16 e 17 luglio dettagli e quadri di riferimento

Se aspiri a entrare nel mondo dell'IRC, segnati queste date: le prove scritte del concorso ordinario si terranno il 16 e 17 luglio. Un’occasione unica per dimostrare il tuo talento e fare un passo avanti nella tua carriera. Sono stati pubblicati anche i quadri di riferimento, fondamentali per prepararti al meglio. Scopri tutti i dettagli e preparati al successo!

Il Ministero ha fissato le date per il concorso ordinario IRC. Le prove scritte si terranno a metĂ luglio, definendo un momento cruciale per l’accesso ai ruoli. Sono stati pubblicati anche i quadri di riferimento per la valutazione. Calendario e orari delle prove Le prove scritte del concorso ordinario IRC si svolgeranno in due giornate . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it