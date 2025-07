F1 Lando Norris | Ferrari veloce lo sarà anche domani Non non siamo andati abbastanza forte

Venerdì brillante per Lando Norris, che ha dominato le prove libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone, conquistando prima e seconda posizione. Un inizio promettente per il pilota McLaren, determinato a sfruttare al massimo questa occasione per avvicinarsi al compagno di squadra Oscar Piastri e mettere le basi per una gara entusiasmante. La sfida è aperta: il weekend di Silverstone riserva ancora molte sorprese e adrenalina.

Un venerdì significativo per Lando Norris. Il pilota in forza alla McLaren ha guadagnato la seconda e la prima piazza nelle due prove libere valide per il GP della Gran Bretagna, dodicesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Silverstone. Discrete sensazioni per il nativo di Bristol, motivato a rosicchiare ancora punti importanti al compagno di squadra Oscar Piastri avvalendosi anche dell’apporto del fidato pubblico amico, pronto a supportarlo. Tuttavia una volta terminata la FP2 il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto esprimendo non poca preoccupazione per la Ferrari, apparsa estremamente competitiva nel corso dei due turni “ Sono stato me stesso – ha detto Norris – ma anche le Ferrari sono veloci e lo saranno anche domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Ferrari veloce, lo sarà anche domani. Non non siamo andati abbastanza forte”

