Delitti di Villa Pamphili i genitori di Anastasia Trofimova arrivati a Roma | Kaufmann sembrava affidabile

L’arrivo dei genitori di Anastasia Trofimova a Roma ha scosso la città, lasciando emergere un mix di dolore e incredulità. Provenienti dalla Siberia dopo un lungo viaggio, hanno affrontato il trauma di una perdita devastante e si sono affidati alle prime indagini italiane, scoprendo che anche gli aspetti più inaspettati, come l’affidabilità di Francis Kaufmann, sembravano mettere in dubbio tutto ciò che credevano. La verità dietro questi delitti promette di essere più complessa e inquietante di quanto si possa immaginare.

Sono arrivati a Roma i genitori di Anastasia Trofimova, la donna uccisa insieme alla figlia di soli 11 mesi Andromeda, I due, partiti dalla Siberia, hanno viaggiato per 24 ore, facendo scalo a Mosca e Istanbul. Appena arrivati in Italia, sono stati ascoltati all’aeroporto di Fiumicino. «Siamo sconvolti. Non avremmo mai immaginato che quell’uomo potesse fare una cosa del genere», hanno detto i due riferendosi a Francis Kaufmann – alias Rexal Ford – principale sospettato per il duplice omicidio di madre e figlia, trovate senza vita a poca distanza il 7 giugno a Villa Pamphili. Kaufmann, che si trova attualmente in carcere in Grecia, a Larissa, dopo l’arresto avvenuto sull’isola di Skiathos, sarà estradato in Italia entro la prossima settimana, probabilmente il 10 luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it