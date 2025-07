Sesko Juventus | fase di stallo per il futuro dell’attaccante! Arsenal in pole ma… Cosa sta succedendo per il calciatore sloveno

Il futuro di Benjamin Sesko, talento sloveno e obiettivo caldo del mercato, si trova in un momento di stallo tra l'Arsenal in pole e il Lipsia. Cosa sta realmente succedendo dietro le quinte di questo intrigante dualismo? In attesa di sviluppi, il mondo del calcio si chiede se questa incertezza possa aprire nuove strade o se sia solo una fase passeggera nel grande gioco delle trattative. Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti più recenti.

Sesko Juventus: in stand-by il futuro dello sloveno! Arsenal in pole ma. Cosa sta accadendo per il calciatore del Lipsia. Il futuro di Benjamin Sesko, uno dei centravanti più corteggiati del calciomercato europeo, è improvvisamente avvolto dall'incertezza. Quella che sembrava destinata a diventare un'asta milionaria tra i più grandi club, si è trasformata in una situazione di stallo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i colloqui tra il Lipsia, club proprietario del suo cartellino, e le principali squadre interessate, su tutte l'Arsenal, sarebbero giunti a un punto morto, senza progressi significativi.

