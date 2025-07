Napoli il colpo di scena arriva dall’Inghilterra | c’entra ancora Garnacho!

Napoli si prepara a sorprendere ancora, e questa volta l’attenzione si sposta oltre i confini italiani. Mentre i minuti cruciali scorrono, un annuncio improvviso su Alejandro Garnacho, talento del Manchester United, sta scuotendo il mercato. Il futuro dell’astro nascente è più incerto che mai e le ultime notizie potrebbero riscrivere le carte in tavola. In realtà, negli ultimissimi minuti, sarebbe emersa una notizia clamorosa legata proprio...

Sono minuti importantissimi in casa Napoli. Poco fa è arrivato un annuncio importantissimo su Alejandro Garnacho. Il Napoli è molto attivo sul fronte mercato. Il club azzurro, però, continua a monitorare una situazione passata che riguarda Alejandro Garnacho. Quest’ultimo, è un giocatore di proprietà del Manchester United ma il suo futuro è in bilico. In realtà, negli ultimissimi minuti, sarebbe emersa una notizia clamorosa legata proprio all’argentino. Garnacho vuole lasciare lo United: occasione di mercato per il Napoli?. La storia d’amore tra Alejandro Garnacho e il Manchester United è terminata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it