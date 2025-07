Ricerca | potenziarla per un’innovazione terapeutica accessibile e universale

La ricerca rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione terapeutica, fondamentale per rendere la salute accessibile e universale. Attraverso l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale in diagnostica e prevenzione, possiamo sviluppare modelli di cura più efficaci, soprattutto per i pazienti complessi. Solo coinvolgendo tutti gli stakeholder potremo costruire un futuro sanitario sostenibile e innovativo, in cui la salute sia un diritto di tutti.

Portare alle persone innovazione terapeutica, implementare sistemi di intelligenza artificiale in diagnostica e prevenzione e sviluppare nuovi modelli di presa in carico e cura dei pazienti, soprattutto per quelli ad alta complessità. Sono gli elementi indispensabili per poter pensare la salute del futuro che, necessariamente, passa dalla ricerca e dal coinvolgimento di tutti gli stakeholder:

