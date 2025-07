Presto si unirà al Napoli accordo ad un passo per il nuovo colpo | la rivelazione è chiara

Ecco di fronte a voi i dettagli di un'operazione da sogno: il Napoli si appresta a ufficializzare l’arrivo di un talento francese, un vero e proprio rinforzo di livello mondiale. La trattativa è ormai ai dettagli finali, con fonti affidabili che confermano il imminente accordo. I tifosi azzurri possono già sognare un nuovo capitolo epico, mentre il club si prepara ad aggiungere un nome importante alla propria storia.

Il Napoli è pronto a piazzare l'ennesimo colpo. Il top player è ormai in arrivo, come annunciato da un noto esperto. Sono momenti caldissimi in casa Napoli. Il club azzurro sarebbe ormai ad un passo da un nuovo colpo in entrata. Il talento arriva dalla Francia, con la società partenopea pronta a chiudere la trattativa. L'annuncio è arrivato da un giornalista esperto, il quale ha praticamente già "chiuso" l'operazione tra le due squadre. Ecco di chi si tratta. Zhegrova ad un passo dal Napoli: l'annuncio arriva dal Kosovo. Il nome di Edon Zhegrova continua ad essere accostato al Napoli. L'esterno di proprietà del Lille è in uscita dal club francese, motivo per il quale diversi club monitorano la situazione.