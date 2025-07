Esplosione a Roma tecnici Arpa sul posto per analisi aria Protezione civile | State a casa con finestre chiuse

Un'esplosione improvvisa in via Gordiani a Roma ha richiesto l'intervento immediato dei tecnici Arpa per analizzare la qualità dell'aria. La situazione resta sotto stretta sorveglianza, mentre la Protezione civile invita i cittadini a restare a casa con le finestre chiuse. I risultati delle analisi saranno disponibili solo tra 24 ore, ma nel frattempo è fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per la propria sicurezza.

(Adnkronos) – Le analisi sulla qualità dell'aria nella zona dell'esplosione di un distributore Gpl in via Gordiani a Roma non si avranno prima di domani. I risultati, fanno sapere dall'Arpa, "che non si avranno prima delle prossime 24 ore". Per questo la Protezione civile ha chiesto di "non sostare nei pressi dell'area interessata dall'incendio".

