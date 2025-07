Calciomercato Parma forte interesse per Sebastiano Esposito Occhio però alla concorrenza

Il calciomercato del Parma si infiamma con un interesse concreto per Sebastiano Esposito, giovane promessa dell’Inter. La società emiliana mira a rinforzare l’attacco e tiene d’occhio la concorrenza di Fiorentina e Cagliari. La sfida per assicurarsi il talento classe 2002 si prospetta serrata, ma il Parma è deciso a fare sul serio. Riuscirà a portare a termine questa operazione strategica? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Calciomercato Parma: interesse per Sebastiano Esposito, sfida aperta con Fiorentina e Cagliari. La situazione Il Calciomercato Parma si muove con discrezione ma determinazione, e uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter. Il giovane talento, reduce da esperienze in Serie A e Serie B, è destinato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, forte interesse per Sebastiano Esposito. Occhio però alla concorrenza

