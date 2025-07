Nato Alexus Grynkewich nominato nuovo comandante supremo al posto di Christopher G Cavoli | Pronti a difendere le nostre Nazioni – VIDEO

In un momento cruciale per la sicurezza europea, Alexus G. Grynkewich, ex generale dell'aeronautica militare statunitense, è stato nominato nuovo comandante supremo alleato in Europa, al posto di Christopher G. Cavoli. Una scelta che rafforza la nostra difesa e impegna le nazioni a proteggere i propri confini con rinnovata determinazione. Pronti a sostenere questa leadership, il nostro impegno nel garantire la pace rimane saldo—l'unione fa la forza.

