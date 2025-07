Truffa dei finti generatori elettrici | sequestrati 30mila euro nascosti in una valigia Denunciato un 37enne

Sei di fronte a un'allerta per le truffe più ingegnose: questa volta, i truffatori hanno nascosto 30mila euro in una valigia e sono stati smascherati dai carabinieri di Bergamo. La vicenda evidenzia l'importanza di fare attenzione agli acquisti online e di affidarsi a fonti sicure. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa intricata operazione e quali precauzioni adottare per evitare di cadere nelle trappole dei falsi venditori.

Bergamo, 4 luglio 2025 – L’indagine è scattata a giugno, dopo che due cittadini, di 55 e 65 anni, avevano denunciato ai carabinieri della compagnia di Clusone due episodi di truffa. Avevano appena acquistato per 1200 e 400 euro due generatori elettrici a benzina da un venditore ambulante, salvo accorgersi che l’oggetto era malfunzionante e molto meno potente di quanto dichiarato. Da subito è apparso chiaro che si trattava di una truffa ben congegnata. L’allerta ha fatto scattare un’immediata e prolungata operazione di ricerca degli autori del reato estesa in tutto il territorio della compagnia carabinieri della Compagnia di Clusone, ricerche che hanno permesso di intercettare un veicolo sospetto, una Citroen DS7 di colore chiaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa dei finti generatori elettrici: sequestrati 30mila euro nascosti in una valigia. Denunciato un 37enne

In questa notizia si parla di: truffa - generatori - elettrici - euro

I picchi del 2022 sono lontani ma il costo dell’elettricità nello Stivale continua a essere tra i più alti d’Europa. Sia all’ingrosso che per il consumatore finale. Raffaele Mastrolonardo spiega da dove nasce il problema nell'approfondimento su #SkyInsider, che si l Vai su Facebook

Truffa dei finti generatori elettrici: sequestrati 30mila euro nascosti in una valigia. Denunciato un 37enne; Gandino, la truffa dei finti generatori elettrici: nel b&b del napoletano denunciato trovati 30 mila euro in contanti; Truffa dei finti generatori elettrici, sequestrati 30mila euro.

Truffa dei finti generatori elettrici: sequestrati 30mila euro nascosti in una valigia. Denunciato un 37enne - Le indagini dei carabinieri di Clusone sul raggiro sono partite dalla segnalazione di due cittadini: avevano appena acquistato per 1200 e 400 euro due apparecchi a benzina da un venditore ambulante, s ... Riporta ilgiorno.it

Truffa dei finti generatori elettrici, sequestrati 30mila euro - Un 37enne originario di Napoli è stato denunciato dai carabinieri per truffa, nell'ambito di una inchiesta coordina ... Scrive msn.com