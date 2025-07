Borsa | Milano debole con l' Europa giù le banche e Ferrari

L’ultima seduta della settimana si conferma negativa per i mercati europei, con Milano in calo dell’0,80% e Madrid che soccombe all’indebolimento di banche ed energia. La mancanza di segnali da Wall Street, chiusa per l’Indipendenza, accentua l’incertezza. Tra le eccezioni, il colosso Ferrari resiste, mentre le banche continuano a essere sotto pressione. Analizziamo le prospettive di un mercato in evoluzione, dove ogni movimento può fare la differenza.

Ultima seduta della settimana in calo per i mercati azionari del Vecchio continente: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha ceduto l'1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell'energia come Repsol, che ha perso il 3,5%. Milano con l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,80% a 39.622 punti, mentre i listini di Parigi e di Amsterdam hanno segnato un calo lo 0,7%, con Francoforte negativo dello 0,4% e la Borsa di Londra piatta. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in marginale ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 83,6 punti base contro gli 84,2 dell'avvio, sempre vicino ai minimi dal 2010, con il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,44%.

