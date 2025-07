Dazi Usa Trump minaccia Ue con tariffe del 17% su prodotti agricoli

In un clima di crescente tensione commerciale, Donald Trump punta il dito contro l'Unione europea minacciando tariffe del 17% sui prodotti agricoli se le richieste degli Stati Uniti non saranno accolte. La sfida si fa più dura, con il rischio di rafforzare lo scontro tra le due economie e influenzare destabilizzare il mercato globale. La partita è aperta: quali saranno le mosse dell'UE e quali conseguenze economiche ci aspettano?

