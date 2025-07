Aumento pedaggi Salvini ferma tutto dopo ok maggioranza

In un clima di tensione politica, l’aumento dei pedaggi ha scatenato un acceso dibattito tra le forze di maggioranza. Dopo il via libera condiviso da alcuni relatori di centrodestra, Salvini mette ora un freno, creando un’imbarazzo interno a Fratelli d’Italia. La decisione del vicepremier potrebbe segnare una svolta in una questione che rischia di dividere ulteriormente la coalizione. Resta da capire come evolverà questa intricata situazione politica.

L'imbarazzo di Fratelli d'Italia dopo l'ok condiviso di quattro relatori di centrodestra, poi la decisione del vicepremier L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Aumento pedaggi, Salvini ferma tutto dopo ok maggioranza

In questa notizia si parla di: aumento - pedaggi - salvini - ferma

Verso l'aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto - Prepariamoci a un aumento dei pedaggi autostradali a partire dal primo agosto. Un emendamento al dl Infrastrutture propone un incremento di 1 millesimo di euro a chilometro per tutte le classi di pedaggio, influenzando direttamente il costo del viaggio di milioni di automobilisti.

La novità è prevista in un emendamento al decreto Infrastrutture, che andrà al voto lunedì. L'aumento dovrebbe finanziare l'Anas. Malumori anche dentro la maggioranza di centrodestra, mentre le associazioni dei consumatori parlano di rincaro «vergognoso» Vai su Facebook

Dopo i pedaggi, altro regalo ai concessionari: una gara speciale per il rinnovo di Autobrennero.

Aumento pedaggi: imbarazzo nella maggioranza, Salvini chiede di ritirare emendamento - La novità è prevista in un emendamento al decreto Infrastrutture, che andrà al voto lunedì. Riporta informazione.it

L'aumento dei pedaggi autostradali diventa un caso nella maggioranza. Salvini: "Ritirare l'emendamento" - Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture chiede un passo indietro ai relatori di tutte le forze di maggioranza. Secondo ilfoglio.it