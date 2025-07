Roma multa Uefa per fairplay finanziario | la decisione

La Roma rischia una multa di 3 milioni di euro dalla UEFA per aver superato leggermente gli obiettivi di fair play finanziario stabiliti per il 2024. La decisione, presa dalla Prima Camera del Cfcb, sottolinea l’attenzione severa dell’organo di controllo verso le finanze dei club europei, mentre altri club come Milan, Inter e PSG hanno già raggiunto i propri traguardi. La questione si apre ora a molteplici riflessioni sul rispetto delle regole e sull’equilibrio finanziario nel calcio continentale.

Multa di 3 milioni di euro alla Roma dalla Uefa per aver “leggermente superato l’obiettivo intermedio stabilito per l’esercizio finanziario che si concluderĂ nel 2024”. Questa la decisione adottata dalla Prima Camera dell’Organismo di controllo finanziario dei club (Cfcb) della Uefa, presieduta da Sunil Gulati. Milan e Inter, assieme a AS Monaco FC, Olympique Marsiglia, Paris Saint-Germain, Besiktas, Trabzonspor e Anversa “hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l’esercizio finanziario che si concluderĂ nel 2024”, si precisa. Multe elevate per Chelsea e Barcellona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, multa Uefa per fairplay finanziario: la decisione

