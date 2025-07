Calciomercato Cremonese Tameze obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo Le ultime novità

Il calciomercato della Cremonese si infiamma con un obiettivo chiave: Adrien Tameze. La società grigiorossa, appena promossa in Serie A, punta a rafforzare il centrocampo con un colpo di grande impatto. La trattativa è in pieno fermento e tutti gli occhi sono puntati sul francese, considerato il rinforzo ideale per competere ai massimi livelli. La strategia è chiara: fare del mediano il pilastro della nuova stagione.

