Sacchi esce allo scoperto | La Juventus deve fare questa cosa sul mercato E per lo Scudetto i bianconeri… Annuncio importante

Arrigo Sacchi si è finalmente sbottonato sulla Juventus, indicando la strategia vincente per il mercato e lo scudetto. Con la sua esperienza e visione tattica, l’ex allenatore del Milan suggerisce cosa i bianconeri devono fare ora per tornare ai vertici. Un consiglio che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione, e che i tifosi juventini attendevano da tempo: l’ora di agire è arrivata. La vera sfida è…

Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato così di alcuni temi importanti di casa Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha fatto questa previsione in vista della prossima Serie A, dicendo anche la sua sulla Juventus. Di seguito riportate le sue parole. RIVALI DEL NAPOLI PER LO SCUDETTO – «Il Milan, che non farà le coppe, si sta ricostruendo seguendo le indicazioni di Allegri: è da verificare. La Juve mi pare che debba fare parecchio sul mercato. L’Inter ha cambiato l’allenatore e per Chivu, che è stato bravo a salvare il Parma, non sarà semplice gestire il momento un po’ turbolento». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sacchi esce allo scoperto: «La Juventus deve fare questa cosa sul mercato. E per lo Scudetto i bianconeri…». Annuncio importante

In questa notizia si parla di: juventus - sacchi - esce - scoperto

Mondiale per club, Sacchi avvisa Juventus e Inter: "I miei a USA 94 alla fine non avevano più muscoli" - Arrigo Sacchi, leggenda del calcio e commentatore di punta per La Gazzetta dello Sport, lancia un avvertimento alle big italiane Juventus e Inter in vista delle sfide mondiali per club.

Juventus, Giuntoli esce allo scoperto: l’annuncio sul nuovo difensore per gennaio - Calciomercato.it - Il dirigente della Juventus ha parlato dell’obiettivo difensore per gennaio. Segnala calciomercato.it

Juventus, l’agente esce allo scoperto sul futuro: “Oggi posso dire questo”. L’annuncio - MSN - Daniele Rugani e la Juventus, un legame che potrebbe non essere giunto al capolinea. msn.com scrive