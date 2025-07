Assenza di nuove puntate di general hospital oggi e quando torneranno gli episodi

Oggi, i fan di General Hospital devono fare a meno di un nuovo episodio a causa della programmazione speciale per il 4 luglio 2025. In occasione delle festività nazionali, la soap americana propone una replica anziché le nuove puntate, lasciando gli spettatori in attesa di rivedere i loro personaggi preferiti. Ma quando torneranno le avventure di Port Charles? Scopriamolo insieme, perché le emozioni non si fermano mai.

In occasione del 4 luglio 2025, la programmazione di General Hospital subisce una variazione, con la messa in onda di un episodio in replica anziché di uno nuovo. Questa decisione è motivata dalla presenza di festività nazionali che influenzano gli schemi delle trasmissioni televisive, anche nel caso delle soap opera più seguite. motivi della sospensione temporanea delle nuove puntate. programmazione speciale per il giorno della festa. Le soap operas trasmesse sui canali nazionali sono frequentemente soggette a pause durante le festività o eventi particolari. Nel caso di General Hospital, ABC ha deciso di trasmettere una replica dell'episodio andato in onda a novembre scorso, invece di una puntata fresca.

