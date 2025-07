Clamoroso Insigne l’attacco è durissimo | cosa sta succedendo all’ex capitano del Napoli

Lorenzo Insigne si trova al centro di un clamore mediatico senza precedenti, con un attacco durissimo che scuote il suo nome nelle ultime ore. Ex capitano del Napoli, ora svincolato dal Toronto, l’ex stella azzurra affronta un momento delicato, tra successi passati e sfide future. Cosa si nasconde dietro questa ondata di critiche e polemiche? Scopriamo insieme cosa sta succedendo all’icona del calcio italiano e quali sono le sue prossime mosse.

Lorenzo Insigne è vittima di un attacco incredibile subito nelle ultime ore. Di seguito le notizie riguardanti l’ex capitano del Napoli. Non sono di certo giorni facili per Lorenzo Insigne. Quest’ultimo, è attualmente svincolato dopo essersi liberato dall’ormai suo vecchio club: il Toronto. L’esperienza in Canada si è conclusa nel peggiore dei modi,  per i risultati raggiunti in campo ma sopratutto al dì fuori dello stesso. Non a caso, nelle ultime ore è arrivato un attacco durissimo nei confronti dell’ex capitano del Napoli.  Insigne, fallimento totale in MLS: l’attacco è clamoroso!. Il nome di Lorenzo Insigne è uno dei piĂą chiacchierati del momento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it