Roma dedica un viale Mariangela Melato | si trova a Villa Borghese ed è stato inaugurato oggi

Oggi Roma rende omaggio a una delle sue icone più brillanti: il nuovo Viale Mariangela Melato, immerso nella splendida cornice di Villa Borghese. Un tributo che celebra l’arte, la passione e il talento di una attrice indimenticabile, accolto con entusiasmo da personalità illustri come il sindaco Gualtieri, Arbore e Giannini. Scopri come questa dedica arricchisce il patrimonio culturale della città e rende omaggio alla Melato. Continua a leggere.

Il viale intitolato a Mariangela Melato è stato inaugurato oggi a Villa Borghese. Presenti il sindaco Gualtieri e alcuni suoi colleghi, fra cui Renzo Arbore e Giancarlo Giannini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inaugurata a Villa Borghese la targa dedicata alla memoria della celebre attrice Mariangela Melato che dà il nome a un viale interno a Villa Borghese, simbolicamente a pochi passi dalla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni.

A villa Borghese è stato inaugurato viale Mariangela Melato, dedicato alla celebre attrice, scomparsa nel 2013, "milanese di nascita ma romana di adozione", ricorda il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Siamo felici di dedicarle un viale proprio vicino alla Ca

