Zelensky chiama il presidente Usa | Accordo per difendere i nostri cieli Meloni | Ho sentito Trump

In un momento di tensione crescente, Zelensky ha chiamato il presidente degli Stati Uniti per rafforzare l’accordo sulla difesa dei nostri cieli, mentre Meloni e Trump si sono confrontati su strategie condivise. La notte ha visto pesanti raid di droni russi, evidenziando la portata del conflitto. In questo scenario complesso, la cooperazione internazionale diventa ancora più cruciale per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

Il presidente ucraino ha riferito sulla telefonata con il leader di Washington. Pesanti raid di droni russi nella notte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky chiama il presidente Usa: "Accordo per difendere i nostri cieli". Meloni: "Ho sentito Trump"

