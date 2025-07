Inter buone notizie dalla UEFA! Fair Play Finanziario ok nel 2024

Ottime notizie per l’Inter: la UEFA ha confermato il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario per il 2024. Dopo un attento monitoraggio, la Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha riconosciuto gli sforzi e la solidità finanziaria del club nerazzurro. Questa valutazione positiva apre nuove opportunità di crescita e consolidamento nel prossimo futuro, rafforzando ulteriormente la posizione dell’Inter a livello europeo. Un traguardo che fa sorridere i tifosi e rafforza la credibilità del club.

L’Inter riceve ottime notizie dalla UEFA in riferimento al rispetto dei parametri del Fair-Play Finanziario per l’anno 2024. Dal comunicato dell’organizzazione la valutazione finale. VALUTAZIONE – Oggi la UEFA ha comunicato alcune decisioni in riferimenti ai club che sono sottoposti al monitoraggio delle norme del nuovo Fair Play Finanziario. La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club della UEFA ha continuato a controllare 10 club già sotto accordo nella stagione 2024-2025. L’ Inter era tra questi, così come il Milan. Entrambe le società hanno rispettato gli obiettivi finanziari intermedi nell’anno 2024. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, buone notizie dalla UEFA! Fair Play Finanziario ok nel 2024

