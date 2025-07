Bologna ronde dei Patrioti per la sicurezza | ira del Pd

Dure reazioni politiche per la "Passeggiata per la sicurezza" organizzata mercoledì sera dalla Rete dei Patrioti a Bologna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, ronde dei Patrioti per la sicurezza: ira del Pd

In questa notizia si parla di: bologna - patrioti - sicurezza - ronde

Ronde in stazione a Bologna, polemiche sulle “passeggiate per la sicurezza” de La Rete dei patrioti - Una mobilitazione spontanea o un'ombra di tensione? A Bologna, le cosiddette “ronde nere” organizzate da Bulaggna – La Rete dei Patrioti – infiammano il dibattito pubblico, tra polemiche sulla loro legittimità e sulla loro efficacia.

Il DL Sicurezza di #Meloni approva? Probabilmente sì. In zona stazione le ronde di estrema destra. De Maria (PD): Immagini che preoccupano #Bologna - La Rete dei Patrioti ha sfilato di nuovo con il simbolo delle SS stampato sulle magliette nere https://e-tv.it Vai su X

Nelle foto i militanti delle Rete dei Patrioti passeggiano anche dentro la stazione centrale: «Le nostre passeggiate continueranno» Vai su Facebook

Ronde dei Patrioti in stazione a Bologna, scontro totale con il Pd. La ‘Rete’ avvisa: “Le nostre passeggiate continueranno”; ‘Ronde’ in stazione a Bologna, polemiche sulle “passeggiate per la sicurezza” de La Rete dei patrioti; I Patrioti sfilano in stazione. È polemica sulle ’ronde’.

Ronde dei Patrioti in stazione a Bologna, la ‘Rete’ avvisa De Maria: “Le nostre passeggiate continueranno” - Colato, portavoce di ‘Bulaggna’ che ha sfilato con la maglietta col simbolo delle SS, replica al deputato dem: “I bolognesi sono più preoccupati delle loro figlie fuori di notte che di una t- Si legge su msn.com

‘Ronde’ in stazione a Bologna, polemiche sulle “passeggiate per la sicurezza” de La Rete dei patrioti - Sui social immagini di uomini che indossano magliette con la scritta “educazione felsinea”: “Solo così ci riappropriamo della città”. Segnala msn.com