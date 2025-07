Lautaro-Thuram ne resta uno solo | scelta a sorpresa

L’estate dell’Inter è tutta in bilico tra sogni e incognite, con la necessità di fare scelte cruciali per il futuro. Tra cessioni importanti e decisioni strategiche, il club nerazzurro si trova a un bivio: Lautaro o Thuram, chi resterà? Beppe Marotta deve decidere con saggezza, consapevole che ogni mossa influenzerà il prossimo capitolo della sua storia. La vera domanda è: quale sarà la sorpresa che cambierà le carte in tavola?

L’Inter deve fare i conti con le possibili cessioni dei suoi big. Beppe Marotta è chiamato a prendere la decisione migliore E’ un’estate rovente per l’Inter di Beppe Marotta. Dopo la sconfitta pesantissima contro il Psg, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un periodo più che complicato. (LaPresse) – Calciomercato.it Con la separazione da Simone Inzaghi, si è reso inevitabile ripartire da un nuovo allenatore. Cristian Chivu, così, è arrivato a Milano dopo il no del Como per Cesc Fabregas. Con l’ex Parma, i vice campioni d’Europa sono, dunque, volati negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, ma la corsa si è subito fermata agli Ottavi di finale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lautaro-Thuram, ne resta uno solo: scelta a sorpresa

In questa notizia si parla di: lautaro - thuram - resta - scelta

Inter, nuovo colpo di scena: Thuram “attacca” Lautaro, sono ai ferri corti - L’atmosfera nell’Inter si fa sempre più tesa: tra eliminazioni, zero titoli e tensioni interne, il gesto di Thuram contro Lautaro rischia di essere solo l'ultimo di una lunga serie di scontri.

CdS - L'Inter ha messo nel mirino Hojlund e Bonny per completare il reparto con Lautaro e Thuram. Ma un giovane potrebbe restare come 5ª punta: lo slot se lo giocano Pio Esposito e Valentin Carboni. La scelta sarà anche tecnico tattica, viste le diverse caratt Vai su Facebook

IL LIKE DI #THURAM AL POST DI #CALHANOGLU Nel post del turco spunta anche il "mi piace" dell'attaccante francese dell'#Inter, fra l'altro compagno di reparto di #Lautaro Vai su X

Inter, Lautaro: Chiuso senza titoli, ma la stagione resta positiva. Inzaghi? Scelta personale; SM - L'Inter ha deciso, Pio Esposito resta nerazzurro al 100%: il baby bomber è pronto per la prima...; Inter, Adani rivela i primi tre colpi di mercato e stronca la coppia Thuram-Lautaro.

Lautaro-Thuram, ne resta uno solo: scelta a sorpresa - Beppe Marotta è chiamato a prendere la decisione migliore ... Segnala calciomercato.it

Scambio Thuram-Vlahovic: la scelta è presa - it, ha chiesto i propri utenti di X, su quale centravanti dovrebbe puntare Beppe Marotta, in caso di separazione con il francese. calciomercato.it scrive