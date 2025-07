Autostrade pedaggi più cari dal 1 agosto | quanto si spenderà in Toscana Le simulazioni

Dal primo agosto, gli automobilisti toscani si preparino a un aumento dei pedaggi autostradali, con un incremento simbolico di 1 euro ogni 1000 km. Sebbene potrebbe sembrare minimo, l’effetto complessivo sulle spese di viaggio si fa sentire, soprattutto in regioni come la Toscana, dove i percorsi sono spesso lunghi e frequenti. Scopriamo insieme quanto potrebbe pesare questa novità sulle nostre tasche e come pianificare al meglio i nostri spostamenti.

Firenze, 4 luglio 2025 – Dal primo agosto, chi viaggia in autostrada potrebbe fare i conti con un aumento generalizzato dei pedaggi. A prevederlo è un emendamento alla legge di conversione del decreto Infrastrutture, depositato alla Camera, che introduce un rincaro simbolico ma esteso: +1 euro ogni mille chilometri percorsi, applicato a tutte le classi di pedaggio, dalle auto ai camion. Una cifra che, nella sua apparente modestia, avrà effetti concreti anche sulle tratte brevi, come quelle più frequentate in Toscana da pendolari, turisti o chi si muove per lavoro. Non si sa, al momento, se l’aumento sarà approvato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrade, pedaggi più cari dal 1 agosto: quanto si spenderà in Toscana / Le simulazioni

