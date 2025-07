La7 presenta il palinsesto 2025 2026 con Mentana Gruber le novità Saviano Gratteri Gifuni Mauro

La7 presenta il suo palinsesto 2025-2026, definendola la “miglior stagione di sempre” grazie a una crescita costante e a un’offerta ricca e innovativa. Torneranno volti storici come Mentana e Gruber, affiancati da novità di peso come Saviano e Gratteri, per un totale di 3.900 ore di produzione interna. La rete si conferma leader nell’informazione, pronta a sorprendere con nuovi contenuti e approfondimenti di livello superiore.

La7 di Urbano Cairo annuncia il palinsesto 2025-26 con la “miglior stagione di sempre”: crescita costante, volti storici come Enrico Mentana e Lilli Gruber, novità come Roberto Saviano e Nicola Gratteri, 3.900 ore di produzione interna. La7 ha svelato il palinsesto 20252026, confermandosi protagonista assoluta dell’informazione e dell’approfondimento. Dopo una stagione record per ascolti e produzione, la rete prosegue il suo cammino con nuove proposte editoriali e volti di primo piano come Roberto Saviano, Nicola Gratteri, Ezio Mauro e Fabrizio Gifuni, affiancati dalle storiche presenze di Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Gramellini e Diego Bianchi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La7 presenta il palinsesto 2025/2026 con Mentana, Gruber, le novità Saviano, Gratteri, Gifuni, Mauro

In questa notizia si parla di: palinsesto - saviano - mentana - gruber

Arrivano Saviano e Gratteri. Augias, Cazzullo, Floris, Formigli, Gramellini, Gruber, Mentana, Zoro: tutti i programmi confermati. Cairo: «Ci piacerebbe che la parte governativa accettasse più inviti» Vai su Facebook

I nuovi palinsesti di La7. Arrivano Saviano e Gratteri. Augias, Cazzullo, Floris, Formigli, Gramellini, Gruber, Mentana, Zoro: tutti i programmi confermati. Cairo: «Ci piacerebbe che la parte governativa accettasse più inviti»; Mentana, Gratteri e Saviano. Conferme e novità per il palinsesto di La7; Palinsesti La7: arrivano Saviano e Gratteri; resta Mentana, stop Insinna. Cairo: Noi rete di opposizione? No, aperti ai pareri di tutti.

Palinsesti La7: tra le novità Roberto Saviano e Nicola Gratteri. Da Mentana a Gruber e Cazzullo, i programmi confermati - 2026 tornano i grandi protagonisti della rete: Gruber, Floris, Formigli, Gramellini, Cazzullo e Augias. Scrive msn.com

I nuovi palinsesti di La7: arrivano Saviano e Gratteri, confermati tutti i volti storici - «La7 non è un partito, è una rete libera, indipendente, con giornalisti e professionisti di grande qualità», sottolinea l’editore Urbano Cairo, che rinnova l’invito agli esponenti del governo a ... Segnala la7.it