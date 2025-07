Pentathlon Alice Rinaudo ed Aurora Tognetti approdano in finale ad Alessandria d’Egitto

L’emozione è alle stelle ad Alessandria d’Egitto, dove si apre la finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno. Le nostre atlete azzurre, Alice Rinaudo e Aurora Tognetti, hanno conquistato meritatamente il pass per l’atto decisivo, scrivendo un nuovo capitolo di eccellenza italiana. Con determinazione e talento, le due campionesse sono pronte a sfidarsi per ottenere il massimo risultato. La sfida finale promette scintille e grandi emozioni, perché...

Si è aperta la Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso ad Alessandria d’Egitto: nelle semifinali femminili le azzurre Aurora Tognetti (Carabinieri) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro) hanno centrato l’accesso all’ultimo atto, mentre è stata eliminata Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro). Nella Semifinale A ha passato il turno Alice Rinaudo, che ha chiuso in ottava posizione con 1331 punti, mentre il primo posto, a quota 1407, è andato alla quattordicenne egiziana Farida Khalil, che in stagione ha vinto due delle tre tappe di Coppa del Mondo. Nella Semifinale B, invece, Aurora Tognetti ha staccato il nono ed ultimo pass a disposizione per la finale con 1368 punti, mentre è stata eliminata Maria Beatrice Mercuri, dodicesima a quota 1278. 🔗 Leggi su Oasport.it