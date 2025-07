Trump ci ripensa sullo stop alle armi per l’Ucraina la telefonata con Zelensky | Aiuteremo Kiev a rafforzare la difesa aerea

In un colpo di scena, Donald Trump sembra riaprire le porte all’assistenza militare all’Ucraina, dopo aver fatto marcia indietro sullo stop alle armi. La telefonata con Zelensky apre nuove prospettive per rafforzare la difesa di Kiev, in un momento cruciale di tensione con la Russia. Trump ha dichiarato: «Voglio aiutare...» e ora il mondo osserva con attenzione questa svolta nelle alleanze internazionali.

Gli Stati Uniti vogliono aiutare l’ Ucraina a difendersi in seguito all’escalation di attacchi da parte della Russia. Lo riporta la testata americana Axios, anticipando il contenuto della telefonata di oggi – venerdì 4 luglio – tra Donald Trump e Volodymyr Zelesnky. I due leader avrebbero concordato di far incontrare i propri collaboratori per discutere della difesa aerea e delle forniture di altre armi a Kiev. «Trump ha detto di voler aiutare nella difesa aerea e che controllerà cosa è stato fermato», ha detto una fonte ad Axios, riferendosi alla sospensione delle consegne di alcune munizioni e armi all’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ucraina - telefonata - trump - ripensa

Prima telefonata tra Zelensky e il papa, il leader ucraino: «L’ho invitato in Ucraina» - Volodymyr Zelensky ha annunciato su Telegram di aver avuto un’importante conversazione telefonica con papa Leone XIV.

The Economist: le forniture di armi #USA a #Kiev sono completamente cessate - #theeconomist #Ucraina #Trump #Zelensky Vai su Facebook

Trump ci ripensa sullo stop alle armi per l'Ucraina, la telefonata con Zelensky: «Aiuteremo Kiev a rafforzare la difesa aerea; Trump, Putin e il futuro dell’Ucraina; Meloni parla con Macron, un’alleanza obbligata per rispondere agli Usa.

Trump ci ripensa sullo stop alle armi per l’Ucraina, la telefonata con Zelensky: «Aiuteremo Kiev a rafforzare la difesa aerea» - L'articolo Trump ci ripensa sullo stop alle armi per l’Ucraina, la telefonata con Zelensky: «Aiuteremo Kiev a rafforzare la difesa aerea» proviene da Open. Come scrive msn.com

Trump ci ripensa: “Nessun progresso con Putin sull’Ucraina. Continueremo a dare armi a Kiev” - Blitz Quotidiano Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di partire per l’Iowa per un comizio, ha espresso insoddisfazione riguardo alla situazione in Ucraina, dopo l’ultimo ... Riporta blitzquotidiano.it