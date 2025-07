Nel cuore del Regno Unito, i preparativi per il passaggio di Re Carlo si fanno sempre più intensi. Con le sue volontà chiaramente definite, la monarchia si mobilita sotto il nome in codice “Operazione London Bridge”. Un momento di riflessione e attesa, mentre si attendono gli sviluppi sulla scena pubblica e privata del sovrano che ha già tracciato il suo ultimo viaggio. La monarchia britannica si prepara a un nuovo capitolo, rispettando le volontà del re e i rituali millenari.

Re Carlo d'Inghilterra ha già dato disposizioni per il suo funerale. Nessun dubbio sulle sue volontà. Coinvolti i due figli "Operazione London Bridge", questo il nome in codice dei preparativi per la cerimonia funebre di Re Carlo d'Inghilterra. No, non c'è nessun aggravamento delle sue condizioni di salute per il tumore contro cui sta lottando.