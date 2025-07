La Grazia il film di Paolo Sorrentino post Parthenope aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025

Paolo Sorrentino torna a incantare il pubblico con un nuovo film, "La Grazia", che farà il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, subito dopo il trionfo di Parthenope. Con Toni Servillo di nuovo protagonista e un progetto ambizioso ispirato ai classici cinema d’amore di Truffaut, il regista promette un’opera ricca di emozioni e poesia. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova creazione?

Dopo il successo di Pathernope, La Grazia vede Paolo Sorrentino tornare sul set con Toni Servillo, un annuncio arrivato lo scorso dicembre, per poi iniziare le riprese nella primavera 2025. «È da una ventina di anni che con Toni pensiamo di fare il cosiddetto film d'amore, come li faceva Truffaut », ha dichiarato il regista alle Giornate professionali di Sorrento, dove ha ricevuto le Chiavi d'Oro insieme alla giovane interprete di Parthenope Celeste Dalla Porta. «Non significa che voglio passare da Federico Fellini a François Truffaut in un colpo solo», ha commentato il cineasta sorridendo. «I detrattori dovranno impiegarsi di più per trovare delle imitazioni.