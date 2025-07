Roma i racconti dei testimoni dell' esplosione | Era la fine del mondo

Roma si risveglia scossa da un'esplosione che ha lasciato tutti senza parole: i racconti dei testimoni descrivono scene di terrore e miracoli. "Sembrava la fine del mondo", riferiscono, mentre ricostruiscono momenti di paura e coraggio. Tra le testimonianze piĂą toccanti quella del carabiniere che ha salvato un ferito grave: un gesto di eroismo che ha scritto una pagina importante di questa drammatica vicenda.

"Ho pensato a una bomba, sembrava la fine del mondo". Impressionanti i racconti dei testimoni. "La finestra ci è volata addosso, siamo vivi per miracolo". Ai nostri microfoni la testimonianza del carabiniere che ha salvato uno dei feriti gravi: "Era intrappolato nell'auto in fiamme, sotto choc non riusciva a parlare; l'ho caricato in macchina e l'ho portato in ospedale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it