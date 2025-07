Bellucci dietro al paletto la risposta è pura magia | Norrie lo applaude

Nonostante la sconfitta al terzo turno di Wimbledon, Mattia Bellucci incanta con una risposta pura e magica che conquista il pubblico. Cameron Norrie, applaudendo l'abilità dell'italiano, riconosce il talento e la grinta del suo avversario. È un esempio di sportività e determinazione che trasforma una perdita in una vittoria morale. La scena si chiude con un gesto di grande rispetto, simbolo di un torneo che resta nel cuore di tutti gli appassionati.

Mattia Bellucci esce sconfitto al terzo turno di Wimbledon, vince Cameron Norrie in tre set (7-6 6-4 6-3). Nonostante il ko, il tennista azzurro regala una risposta vincente da applausi: così reagisce il suo avversaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bellucci dietro al paletto, la risposta è pura magia: Norrie lo applaude

