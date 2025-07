Interesse dalla Ligue 1 il Napoli rischia di perdere un big | cosa sta succedendo

Il Napoli, fresco campione d’Italia, si trova ora ad affrontare una vera e propria sfida di mercato: un big della squadra potrebbe lasciare il club, attirato da un’offerta dalla Ligue 1. La stagione azzurra ha acceso l’interesse di un noto club francese, mettendo in discussione la stabilità di una formazione che punta a consolidarsi anche in Europa. Ma quali sono le mosse strategiche del club partenopeo per mantenere i propri talenti e rinforzarsi ulteriormente?

Il Napoli rischia di perdere un noto big dopo una stagione da protagonista. Sull’azzurro c’è un noto club di Ligue 1. La stagione del Napoli in realtà non è mai terminata. Lo Scudetto vinto nell’ultimo campionato, ha motivato e spronato non poco la dirigenza azzurra. Non a caso, l’obiettivo è sempre stato quello di voler rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Oltre agli acquisiti, però, il DS Manna starebbe lavorando anche alle possibili uscite. Di seguito le ultimissime su un noto big. Raspadori lascia Napoli e l’Italia? Il Marsiglia è sulle sue tracce. In casa Napoli non si lavora solo alle possibile entrate, ma anche sulle cessioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Interesse dalla Ligue 1, il Napoli rischia di perdere un big: cosa sta succedendo

In questa notizia si parla di: napoli - ligue - rischia - perdere

Colpo Napoli, la trattativa è già ai dettagli: il top player arriva dalla Ligue 1! - Il Napoli si prepara a un’importante mossa di mercato, con l'ingaggio di un top player proveniente dalla Ligue 1.

Ex Milan: Walker conteso da Moyes e Mourinho, che rischia di perdere Skriniar riofferto al Napoli; Napoli, allarme McTominay: ko con la Scozia, cosa filtra verso la Roma; Perché il Barcellona rischia di perdere Dani Olmo a zero.

Interesse dalla Ligue 1, il Napoli rischia di perdere un big: cosa sta succedendo - Il Napoli rischia di perdere un noto big dopo una stagione da protagonista. Da informazione.it

Napoli, ecco i possibili eredi di Reina | Calciomercato - Il portiere spagnolo ha ricevuto una ricca offerta dal PSG: 4 milioni di euro netti all'anno per le prossime due stagioni. calciomercato.com scrive