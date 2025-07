Caldo record agli sgoccioli Oggi il picco ma temporali nel weekend

Raggiungere il suo apice prima di concedere un po' di sollievo. La prova più dura sta per finire: oggi Bologna e molte altre città italiane affrontano il massimo del caldo, con temperature record che mettono a dura prova la resistenza di tutti. Ma il weekend segna l'inizio di un cambiamento, con temporali in arrivo pronti a riportare un po’ di frescura. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio questa bollente estate.

Ancora una giornata di caldo torrido a Bologna, in testa alla classifica delle 20 città da bollino rosso. Picchi di 41 gradi e umidità da record, a cui è difficile resistere. A causa delle temperature elevate, aumentano anche gli accessi nei pronto soccorso di quasi tutta Italia, con punte del +20%. I rifugi climatici sembrano essere l'unica speranza per combattere quest'afa che ormai non ci abbandona da 10 giorni e il cui picco deve ancora arrivare: parchi, musei e biblioteche i luoghi che le persone scelgono per ripararsi dal caldo.

Blackout a Bergamo: probabile guasto dovuto a sovraccarico di consumi per il caldo record - Bergamo si desta in un caos senza precedenti: un blackout esteso, probabilmente causato dal record di caldo e dal sovraccarico di consumi, sta paralizzando la città.

