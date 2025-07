Catania Pride | Genitori omosessuali fate schifo Brutale aggressione a Egle Doria durante un laboratorio per bambini

Un episodio di violenza inaccettabile scuote Catania: durante un laboratorio per bambini organizzato da Famiglie Arcobaleno, Egle Doria è stata brutalmente aggredita davanti agli occhi dei più piccoli. Un gesto ignobile che mette in luce le sfide ancora da superare per garantire rispetto e inclusione a tutte le famiglie, indipendentemente dalla loro forma. È ora di alzare la voce contro ogni forma di intolleranza e difendere i diritti di tutti.

Un’aggressione brutale, tanto più grave perché consumata davanti agli occhi di bambini. È accaduto a Catania, giovedì pomeriggio, nella sede della CGIL durante un laboratorio di lettura per i più piccoli organizzato da Famiglie Arcobaleno, l’associazione che riunisce genitori omosessuali. Vittima dell’attacco è Egle Doria, attrice, attivista, madre di Marina, una bambina di 9 anni e sposata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania Pride: "Genitori omosessuali fate schifo". Brutale aggressione a Egle Doria durante un laboratorio per bambini

