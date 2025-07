Allegato G solo per la Prima Fascia ATA | cosa cambia rispetto alla Terza Fascia

Se sei un aspirante della prima fascia ATA, sapevi che dal 1° giugno all’11 luglio puoi compilare l’Allegato G attraverso Istanze Online? Questa procedura permette di esprimere le preferenze delle scuole in modo semplice e rapido, facilitando il percorso di assegnazione delle supplenze. Ma quali sono le differenze rispetto alla terza fascia? Scopriamo insieme le novità e i dettagli che ti interessano di più.

Dal 1° giugno all’11 luglio, gli aspiranti supplenti della prima fascia ATA 24 mesi possono accedere a Istanze Online per compilare l’allegato G. Questo allegato abituale serve a esprimere le preferenze delle scuole in cui desiderano insegnare per via delle graduatorie d’istituto. Questa funzionalità si attiva esclusivamente per chi ha già presentato la domanda di . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: deve compilarlo anche chi ha scelto le scuole in terza fascia? RISPOSTE AI QUESITI - Se sei un aspirante ATA inserito nelle graduatorie 24 mesi, la compilazione dell'Allegato G è un passaggio fondamentale, anche se hai scelto scuole in terza fascia.

