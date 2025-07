Sorpresa Beukema c’è un altro nodo da risolvere | Napoli e Bologna a lavoro

Sorpresa a Napoli! Beukema, il talento olandese, entra nel mirino del club partenopeo, che continua a sorprendere con mosse strategiche e ambiziose. La società azzurra, desiderosa di regalare ad Antonio Conte una rosa ricca di alternative di pari valore in ogni ruolo, si muove con decisione tra Napoli e Bologna, pronti a chiudere altri colpi importanti. La sessione di mercato si infiamma: cosa riserverà il futuro dei partenopei?

Sulla trattativa per vedere Beukema al Napoli è arrivata in questi ultimi minuti una sorpresa molto importante. Il Napoli, di fatto, vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che abbia in ogni ruolo una doppia scelta di pari valore. Proprio per questo motivo, dunque, il club partenopeo è sicuramente quello più in attivo in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole chiudere altri colpi. Tra i profili più caldi, e non solo per le temperature, bisogna sicuramente inserire Noa Lang e Sam Beukema. Su quest'ultimo, però, bisogna segnalare un altro nodo da risolvere.