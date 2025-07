TFA sostegno X ciclo punteggio test preselettivo non vale per la graduatoria Quando non si svolge

Se stai preparando il TFA sostegno X ciclo, è fondamentale conoscere le ultime novità sui punteggi del test preselettivo. Ricorda che il punteggio conseguito non vale per la graduatoria qualora l’esame non si svolga, e le date di luglio 2025 sono ormai alle porte. Con le Università che pubblicano i bandi, è il momento di agire: la domanda può essere presentata in una sola sede, poiché il test si terrà in tutte le università nello stesso giorno.

Si svolgeranno dal 15 al 18 luglio 2025 I test preselettivi per l'accesso al TFA sostegno X ciclo, indetto con dm n. 436 del 26 giugno 2025. Le Università stanno pubblicando i bandi per la presentazione della domanda. La domanda per partecipare al test preselettivo può essere presentata presso una sola Università perché l'esame si svolgerà nella stessa giornata in tutte le sedi interessate.

