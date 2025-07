Calciomercato Inter il Panathinaikos riscatta l’ultima parte del cartellino di Vagiannidis | ecco l’incasso

L’attesa si intensifica sul calciomercato dell’Inter, con il club che punta a rafforzare la rosa per la prossima stagione. Nel frattempo, arrivano notizie dalla Grecia: il Panathinaikos ha riscattato l’ultima parte del cartellino di Georgios Vagiannidis, il giovane terzino classe 2001. Un’operazione che porta nelle casse dei nerazzurri un incasso importante e apre nuove possibilità di mercato. La squadra di Viale della Liberazione, infatti, lavora già ai prossimi colpi per sorprendere ancora di più i tifosi.

