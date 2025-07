LIVE Errani Vavassori-Cash Watson 4-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | gli azzurri conquistano il primo break del match!

Segui in tempo reale l'emozionante match di Wimbledon 2025 tra Errani e Vavassori, insieme a Watson e Cash. Gli azzurri conquistano il primo break del set, dimostrando grinta e determinazione. La tensione cresce con scambi mozzafiato e colpi decisivi, mentre il pubblico si infiamma per ogni punto. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornamenti live e vivrai ogni emozione di questa sfida sul centrale di Wimbledon!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 15-30 Cash aiuta gli azzurri buttando a rete un passante di dritto che sembrava molto facile! 0-30 Watson trova la risposta vincente con un rovescio in diagonale, attenzione. 0-15 Cash trova una risposta al corpo su Vavassori, l’azzurro non può fare nulla. Errani torna al servizio. 4-2 Ace per Cash, gli inglesi restano in scia. 40-30 Vavassori tenta una difesa difficile in lob ma la palla non si alza, vantaggio inglese. Seconda. 30-30 Watson chiude il punto con lo smash. 15-30 La risposta di Vavassori è troppo insidiosa per Watson che va in difficoltĂ ! La volĂ©e inglese si ferma a rete! 15-15 Vavassori accelera con il dritto e la volĂ©e di Watson non può che uscire! 15-0 L’inglese trova il punto con una volĂ©e alta di rovescio perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson 4-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: gli azzurri conquistano il primo break del match!

In questa notizia si parla di: diretta - errani - cash - azzurri

