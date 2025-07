C’è preoccupazione per la sorte di Elvio il 60enne che manca da casa ormai da un paio di giorni e senza dare notizie L’appello della famiglia e delle autorità di Atina

Da due giorni, l'assenza di Elvio Delicata, 60 anni, preoccupa la comunità di Atina. La famiglia e le autorità chiedono il vostro aiuto: ogni dettaglio potrebbe essere fondamentale per ritrovarlo e riportarlo a casa in sicurezza. Restate con noi per scoprire come potreste contribuire a questa importante ricerca e aiutare a restituire Elvio ai suoi cari.

Da ormai due giorni si sono perse le tracce di Elvio Delicata, un uomo di 60 anni, residente ad Atina, che non ha fatto ritorno a casa. La sua scomparsa ha destato preoccupazione tra i cittadini della zona, tanto che il Comune di Atina ha deciso di lanciare un appello sui propri canali social per chiedere l'aiuto della comunità e di chiunque possa avere informazioni utili. L'Appello del Comune: Dettagli della Scomparsa. Secondo quanto riportato dal Comune di Atina, Delicata, nato a Atina l'11 agosto 1965, è scomparso senza lasciare tracce e non ha più contattato la sua famiglia.

