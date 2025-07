Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano i contagi salgono a 7 | C'è già il primo decesso

La città di Milano si trova a fronteggiare un'urgente emergenza sanitaria: un focolaio di legionella nelle case popolari di via Rizzoli. Con sette casi confermati e un tragico decesso, la preoccupazione cresce tra residenti e autorità. Le indagini sono in corso per scoprire l'origine del contagio e prevenire ulteriori rischi. È fondamentale rimanere informati e adottare le misure di sicurezza necessarie. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le azioni intraprese.

Da sei salgono a sette i casi di Legionella già accertati nel complesso di case popolari di via Rizzoli 77-87 a Milano. Di questi, 5 sono ricoverati e un paziente è già deceduto. In corso le indagini finalizzate a individuare l'origine del contagio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Legionella nelle case MM di via Rizzoli: un inquilino è morto, tre sono ricoverati. Nello stesso complesso scattò l'allarme nel 2017 - Una tragica allerta scuote Via Rizzoli a Milano: tre persone ricoverate e un uomo di 91 anni deceduto, presumibilmente vittima della legionella.

Legionella in case popolari a #Milano: 1 morto e diversi ricoverati Matteo Bassetti a #Pomeriggio5: "Può causare una grave polmonite"

Legionella in case popolari a #Milano: 1 morto e diversi ricoverati Matteo Bassetti a #Pomeriggio5: "Può causare una grave polmonite"

Legionella nelle case popolari, i casi salgono a sette - I ricoverati sono ancora cinque, tutti anziani, in condizioni serie ... Lo riporta rainews.it

Focolaio di legionella nelle case popolari di Milano, Ats: “Sei casi segnalati, 4 persone sono in ospedale” - L'Ats Città Metropolitana di Milano ha fatto sapere che è in corso un focolaio di legionella nelle case popolari di via Rizzoli a Milano ... Riporta fanpage.it