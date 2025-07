Sciopero treni 7-8 luglio | gli orari della protesta e le fasce garantite

Preparatevi a pianificare i vostri spostamenti: lo sciopero dei treni del 7 e 8 luglio potrebbe influenzare i vostri viaggi, con cancellazioni e variazioni in arrivo. La nota delle Ferrovie dello Stato avverte che la circolazione di treni a lunga percorrenza, regionali e alcuni collegamenti aeroportuali potrebbe essere a rischio. Rimanete aggiornati sulle fasce garantite per viaggiare in sicurezza e senza sorprese.

A rischio la regolare circolazione dei treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali

