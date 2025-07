Fair Play Finanziario | Inter Milan e Roma | la decisione UFFICIALE dell’Uefa

L’UEFA ha annunciato le decisioni ufficiali sul Fair Play Finanziario, dopo il monitoraggio della Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club. Inter, Milan e Roma sono stati sotto scrutinio, ma le due milanesi hanno rispettato i limiti imposti dal Settlement Agreement. Un passo importante per garantire trasparenza e stabilità economica nel calcio italiano, rafforzando l’impegno delle società a operare secondo regole chiare e responsabili. La strada verso un futuro più equilibrato è ormai tracciata.

Il comunicato ufficiale dopo il monitoraggio della Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Sono arrivate le decisioni ufficiali dell' UEFA in ambito Fair Play Finanziario e Settlement agreement. Sotto esame tre big di Serie A: Inter, Milan e Roma. Fair Play Finanziario Inter, Milan e Roma: la decisione UFFICIALE dell'Uefa (Screen sito ufficiale) – Calciomercato.it Le due milanesi hanno rispettato i paletti del Settlement agreement concordato col massimo organismo calcistico europeo, mentre il club capitolino non del tutto. Ai Friedkin è stata così comminata una pesante ammenda.

Roma, caos Fair Play Finanziario: serve una cessione immediata. Chi può lasciare subito - La Roma si trova nel pieno di un caos legato al Fair Play Finanziario, con una cessione immediata che diventa imprescindibile per evitare pesanti sanzioni entro il 30 giugno.

