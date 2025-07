Scuro DG Monaco | Non abbiamo parlato col Milan dei nostri calciatori

Thiago Scuro (DG Monaco) a Sky Sport sul Milan: “Embolo? No, non abbiamo parlato col Milan dei nostri calciatori. Ma hanno il mio numero di telefono, se vorranno sapere qualcosa sanno che sono qua.” #AsMonaco #Embolo #AcMilan Vai su X

