Superman | Un nuovo spettacolare spot dal film DC

Manca ormai meno di una settimana all’attesissimo debutto di Superman nel nuovo DC Universe! Per aumentare l’onda di entusiasmo, il regista James Gunn ha condiviso un teaser esclusivo di 30 secondi sui social, lasciando i fan con il fiato sospeso. L’attesa sta per terminare: Superman arriverà nelle sale italiane dal 9 luglio 2025, e la magia sta per cominciare…

Manca una settimana all'esordio nelle sale di Superman, il primo vero capitolo del nuovo DC Universe, ed ovviamente sui social prosegue la campagna promozionale. Per ricordare ai fan che l'uscita negli USA del film è praticamente imminente, infatti, il regista James Gunn ha rilasciato sui propri canali social un breve spot da 30?. Ricordiamo che Superman sarà nelle nostre sale a partire dal 9 luglio 2025, ovvero tra meno di una settimana da oggi. Siete pronti a scoprire il nuovo DC Universe? Nel frattempo date uno sguardo al trailer di Superman.

