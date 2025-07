Troppo caldo | gli operai Electrolux di Forlì abbandonano il turno 5 ore prima per motivi di salute

Il caldo estremo sta mettendo a dura prova la salute degli operai Electrolux di Forlì, costretti ad abbandonare il turno cinque ore prima del previsto. Con temperature vicine ai 40°C e l’allerta rossa di Arpae, la mancanza di misure di sicurezza adeguate solleva gravi preoccupazioni. La questione non può essere ignorata: è fondamentale garantire condizioni di lavoro salubri e sicure per tutti. Continua a leggere.

A causa del caldo estremo, con temperature vicine ai 40°C, gli operai Electrolux di Forlì hanno lasciato il lavoro in anticipo. I sindacati denunciano l’assenza di misure aziendali a tutela della salute nonostante l’allerta rossa Arpae. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - operai - electrolux - forlì

Vicenza, due operai colti da malore per il caldo mentre lavoravano in una buca: uno grave - Due operai in provincia di Vicenza sono stati colti da un grave malore mentre lavoravano in una buca a Tezze sul Brenta, a causa delle elevate temperature o di esalazioni tossiche.

