Meloni | sentito Trump su dazi e Ucraina

La premier Meloni svela i recenti colloqui con Donald Trump, evidenziando un quadro più complesso e meno pessimista sui rapporti Usa-Ucraina e sui dazi. Mentre si discute di forniture di armi e strategie commerciali, Meloni spera in sviluppi positivi che possano favorire la stabilità e la cooperazione internazionale. La politica internazionale si muove su un filo sottile, e le parole della leader italiana aprono nuove prospettive per il futuro.

19.38 "Gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e il sostegno all'Ucraina, hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti", un fatto "rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno americano che si è raccontato". Così la premier Meloni, intervenendo al forum in Masseria. "Io stessa ho sentito Trump con cui ho parlato" di Kiev e "anche di" dazi, "spero in sviluppi positivi sulla questione", afferma. Poi sottolinea: "Non penso si debba attendere la buona volontà di Putin ma mettere pressione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it