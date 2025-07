Verstappen e il dilemma power unit Ford Ecco perché Max vuole lasciare la Red Bull

Max Verstappen si trova di fronte a un difficile dilemma: restare con Red Bull o passare alla Mercedes. I recenti problemi con la power unit Ford, in particolare il rapido esaurimento dell’energia durante le corse, hanno acceso i dubbi sul futuro del campione olandese. Questa sfida tecnica potrebbe cambiare le sorti della sua carriera, spingendolo a cercare nuove opportunità per garantire prestazioni al top e vincere ancora.

I problemi sorti in fase di collaudo legati al rapido esaurimento della carica elettrica in rettilineo sarebbero il motivo principale per cui il campione del mondo sta pensando di passare alla Mercedes.