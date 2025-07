Calciomercato Juventus Vlahovic contro tutti | Comolli valuta cessione rinnovo o risoluzione

In casa Juventus l’atmosfera si fa sempre più tesa, tra rinnovi da negoziare, cessioni da pianificare e il futuro di Vlahovic che pende in bilico. Damien Comolli si trova a dover gestire una vicenda delicata: il serbo, ora ai margini del progetto sportivo, rischia di diventare il simbolo di un calciomercato turbolento. La domanda che tutti si pongono è: sarà la sua possibile cessione, il rinnovo o la risoluzione del contratto a tracciare il nuovo corso della Juventus?

Aria tesa in casa Juventus, specialmente per le vicende legate al calciomercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri, oltre a rinforzare la rosa, stanno cercando di piazzare i molti esuberi individuati dalla società e dal tecnico Igor Tudor. Damien Comolli ha numerose situazioni da gestire, ma la più complicata resta quella riguardante Dusan Vlahovic. Il serbo, ormai fuori dalle gerarchie sia per decisione tecnica che dirigenziale, è stato messo spalle al muro con la richiesta di trovarsi una nuova squadra. L'arrivo di Jonathan David, oggi in Italia per le visite mediche, e il possibile ingaggio di uno tra Osimhen e Sancho, hanno di fatto chiuso ogni spiraglio al serbo, che nel frattempo continua a rifiutare tutte le offerte ricevute, generando un vero e proprio muro contro muro con la società.